Учёные сравнили по степени вреда для организма сахар и соль

«Лидерами» неполезности оказались искусственные подсластители.

Общество

Диетологи провели масштабное исследование с целью определить степень вреда, которую причиняет человеческому организму употребление сахара и соли, а также сравнить воздействие этих добавок в пищу.

О неожиданных результатах эксперимента сообщает во вторник, 28 февраля, ИА «Народные новости».

Учёные длительное время наблюдали за группой участников эксперимента, от детсадовцев до пенсионеров, питавшихся естественно. В задачу диетологов не входило установить испытуемым диеты или ограничить в их рационе сахар или соль – важно было понять, как то и другое влияет на организм.

Оказалось, что при нормальном питании человек в среднем употребляет в день чайную ложку сахара, и это количество не вредит организму, за исключением лиц, страдающих болезнями печени. Таким людям учёные советуют меньше солить пищу, но больше поглощать воды.

Нормальное употребление сахара тоже не вредно. Более того, в небольших количествах сахар организму необходим.

Самой вредной добавкой к пище на основании долгих наблюдений специалисты назвали искусственные подсластители. От них лучше вообще отказаться.