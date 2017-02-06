Учёные: развитию интеллекта способствуют пикша, треска и скумбрия

Наиболее полезна рыба детям от 7 до 12 лет.

Общество

Научное сообщество официально заявило, что интеллектуальному развитию детей способствует употребление в пищу рыбы. Такой вывод содержится в проекте учёных из Университета Северной Каролины, пишут «Народные новости» в понедельник, 6 февраля.

По словам североамериканских учёных, наиболее полезны организму пикша, треска, скумбрия, камбала и зубатка. Положительный эффект от такой пищи достигается фосфором, которым богата рыба – он необходим мозгу, особенно растущего организма.

Наиболее полезно питаться рыбой детям от 7 до 12 лет. В этом возрасте особую пользу на детский организм оказывают Омега-3 жирные кислоты – например, декозагексаеновая кислота. По словам экспертов, кислоты Омега-3 ускоряют передачу сигналов между нервными клетками, чем и объясняется развитие интеллекта.

Жирными кислотами изобилуют рыба и морепродукты. Рыбный рацион также способствует строительству новых клеток и помогает иммунной системе человека, а витамины А и Д защищают организм от проблем костной системы.

По мнению диетологов, употребление в пищу рыбы хорошо сказывается на интеллектуальной деятельности даже у взрослого человека, а также рыбный стол полезен для физического состояния организма, поскольку рыбные жиры, в отличие от других, не причиняют вреда ни фигуре, ни сосудам.