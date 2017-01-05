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http://7info.ru/news/world-society/uchjonye_rasskazali_pochemu_nelzja_saditsja_na_dietu_srazu_posle_novogo_goda/

Учёные рассказали, почему нельзя садиться на диету сразу после Нового года
По словам специалистов, привести свой вес в норму сразу после обильной пищи и алкоголя не получится.

Общество   128

Американские учёные рассказали, почему нельзя садиться на диету сразу после Нового года. По словам специалистов, привести свой вес в норму сразу после обильной пищи и алкоголя не получится, сообщает АН.

Исследователи пояснили, что организм окажется в стрессовой ситуации, если лишится калорий после праздничных застолий: резкие изменения в системе питания приведут к расстройству пищеварения. По мнению учёных, возвращать свой вес в норму нужно только после того, как человек в течение нескольких дней будет питаться согласно режиму, существовавшему до новогодних излишеств.