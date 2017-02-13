http://7info.ru/news/world-society/uchjonye_rasskazali_kak_vsjo_uspevat/
Учёные рассказали, как всё успевать
Общество 107
Учёные озвучили пять простых правил, которые помогут человеку всё успеть,
сообщают «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 13 февраля.
Учёные рассказали, как всё успевать
Общество 107
Пять простых правил помогут человеку организовать дела.
Учёные озвучили пять простых правил, которые помогут человеку всё успеть,
Первый шаг к успешной организации своих дел – не откладывать на завтра то, что можно совсем не делать, советует издание.
Второй шаг – не делать то, что могут или должны делать другие. Однако дела, способствующие личностному росту человека, учёные призывают никому не отдавать – в этом заключается третья мудрость.
Четвёртый совет – взяв на себя новое обязательство, откажись от одного из старых правил.
Пятый, заключительный, шаг таков: чтобы всё успеть, надо всё делать на 100 процентов.