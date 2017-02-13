Учёные рассказали, как всё успевать

Пять простых правил помогут человеку организовать дела.

Общество

Учёные озвучили пять простых правил, которые помогут человеку всё успеть, сообщают «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 13 февраля.

Первый шаг к успешной организации своих дел – не откладывать на завтра то, что можно совсем не делать, советует издание.

Второй шаг – не делать то, что могут или должны делать другие. Однако дела, способствующие личностному росту человека, учёные призывают никому не отдавать – в этом заключается третья мудрость.

Четвёртый совет – взяв на себя новое обязательство, откажись от одного из старых правил.

Пятый, заключительный, шаг таков: чтобы всё успеть, надо всё делать на 100 процентов.