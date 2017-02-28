Учёные подсчитали, сколько человек погибнет при падении на Землю астероида

По прогнозам учёных, подобная катастрофа происходит раз в 40 тыс. лет.

Общество

Британские учёные выдвинули свою гипотезу возможной гибели человечества в случае падения на Землю большого астероида. Об этом сообщает Svopi.ru

По мнению исследователей, смоделировавших возможную катастрофу, наибольшую опасность несёт не само космическое тело, а взрывная волна, которая образуется при его падении. Эксперты заявили, перед касанием с Землёй, частицы астероида могут взорваться в атмосфере, что и станет причиной появления взрывной волны.

Кроме того, при падении небесного тела должно произойти землетрясение, сила которого зависит от того, какого размера будет астероид, куда он упадёт и других факторов. В случае гипотетического падения астероида в Атлантический океан, погибнут более 50 млн. человек, а наиболее сильно пострадают такие города, как Лондон и Берлин. В случае взрыва астероида в атмосфере от тепловой волны погибнет ещё больше народу.

По прогнозам учёных, подобная катастрофа происходит раз в 40 тыс. лет.