Учёные обнаружили «странные формы жизни»

По мнению исследователей, сделанная находка может служить доказательством наличия жизни на некоторых космических телах.

Общество

В одной из пещер в Мексике исследователи из Института астробиологии НАСА обнаружили «странные формы жизни». Об этом сообщает Lenta.ru

Микроорганизмы – бактерии и вирусы – оказались изолированы в кристаллах селена. По предположениям учёных, они находились в таком состоянии от 10 до 60 тыс. лет. Науке известны «родственники» этих организмов, но они отличаются он них примерно на 10%.

В пещере, которая находится над магматическим карманом, созданы особенные условия – температура в районе 60 градусов Цельсия и отсутствие кислорода. Большая часть организмов не могла бы выжить в такой среде, однако найденные существа используют для получения энергии сульфиды, железо, марганец и оксид меди.

Исследователи считают, что сделанная находка может доказывать возможность наличия жизни на ледяных лунах таких планет солнечной системы, как Юпитер и Сатурн.