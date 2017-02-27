Учёные: нестиранное постельное бельё смертельно опасно

В Америке научно доказали, что менять постельное белье необходимо не реже раза в неделю.

Общество

Американские ученые с научной точки зрения подошли к бытовому вопросу о частоте перемены постельного белья, пишет ИА «Народные новости» в понедельник, 27 февраля.

Итоги широкого исследования показали: чем дольше не меняется постельное бельё, тем больше для человека риск подхватить неприятные и даже опасные для жизни заболевания.

В постельных принадлежностях скапливается домашняя пыль, перхоть и отмершие частицы человеческой кожи, шерсть домашних питомцев и прочие инородные тела. Высокая концентрация этих вредоносных веществ способна вызвать поражения дыхательных путей, предупреждают эксперты из США.

Если же «протянуть» с заменой белья до полугода, то за этот срок в постели уже заведутся грибки 16 (!) видов.

Поэтому американские исследователи советуют на научной основе: менять простыни и всё прочее необходимо не реже раза в неделю.