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http://7info.ru/news/world-society/uchjonye_nazvali_samyj_smertonosnyj_mesjac_v_godu/

Учёные назвали самый смертоносный месяц в году
Исследователи также выяснили, какой день зимы является для человека самым неблагоприятным.

Общество   21

Австралийские учёные назвали самый смертоносный месяц в году. По их словам, это январь, сообщает ФАН.

Специалисты объяснили, почему январь так опасен для человечества. Прежде всего, дело в том, что в середине зимы население северных стран постоянно заболевает: организм наиболее ослаблен и не справляется с инфекциями и вирусами. Кроме этого, есть и психологическая причина: вместе с наступлением нового года люди теряют прежние цели и, следовательно, мотивацию к деятельности и даже жизни.

По словам экспертов, самый неблагоприятный для человека день зимнего месяца — это третий понедельник января.