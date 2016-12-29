Учёные назвали самый смертоносный месяц в году

Исследователи также выяснили, какой день зимы является для человека самым неблагоприятным.

Общество

Австралийские учёные назвали самый смертоносный месяц в году. По их словам, это январь, сообщает ФАН.

Специалисты объяснили, почему январь так опасен для человечества. Прежде всего, дело в том, что в середине зимы население северных стран постоянно заболевает: организм наиболее ослаблен и не справляется с инфекциями и вирусами. Кроме этого, есть и психологическая причина: вместе с наступлением нового года люди теряют прежние цели и, следовательно, мотивацию к деятельности и даже жизни.

По словам экспертов, самый неблагоприятный для человека день зимнего месяца — это третий понедельник января.