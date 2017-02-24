Учёные назвали причины падения интереса мужчины к женщине после интимной встречи

Есть как минимум три варианта объяснений, полагают психологи.

Общество

Учёные назвали причины падения интереса мужчины к женщине после интимной встречи, сообщает «Вечерняя Москва» в четверг, 23 февраля.

В мужской праздник стали известны объяснения мужской привычке не продолжать общение с женщиной после первой совместной ночи. Психологи предлагают как минимум три варианта.

Первая причина сугубо физиологическая. Особенность мужского организма в том, что после полового акта уровень тестостерона резко снижается, а с ним падает и интерес к женщине.

Вторая причина более психологична: мужчина может чувствовать себя виноватым в том, что получил желанное, а больше ему от этой женщины ничего не нужно.

А третья причина способна не понравиться прекрасному полу, но её тоже нельзя сбрасывать со счетов: женщина могла во время встречи в чём-то не оправдать надежд мужчины, и он просто не видит смысла продолжать с ней общение.