Учёные назвали причины падения интереса мужчины к женщине после интимной встречи
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Есть как минимум три варианта объяснений, полагают психологи.
Учёные назвали причины падения интереса мужчины к женщине после интимной встречи,
В мужской праздник стали известны объяснения мужской привычке не продолжать общение с женщиной после первой совместной ночи. Психологи предлагают как минимум три варианта.
Первая причина сугубо физиологическая. Особенность мужского организма в том, что после полового акта уровень тестостерона резко снижается, а с ним падает и интерес к женщине.
Вторая причина более психологична: мужчина может чувствовать себя виноватым в том, что получил желанное, а больше ему от этой женщины ничего не нужно.
А третья причина способна не понравиться прекрасному полу, но её тоже нельзя сбрасывать со счетов: женщина могла во время встречи в чём-то не оправдать надежд мужчины, и он просто не видит смысла продолжать с ней общение.