Учёные: Настроение человека зависит от бактерий в кишечнике

Исследователи пояснили, что работа рецепторов в клетках кишечника напрямую влияет на настроение человека.

Общество

Группа учёных из Великобритании и Испании выяснила, что настроение человека зависит от бактерий в его кишечнике. По словам специалистов, именно там находятся рецепторы под кодовым названием TLR2, которые оказывают прямое воздействие на серотин — «гормон счастья», сообщает ФАН.

Исследователи пояснили, что работа рецепторов в клетках кишечника влияет на настроение: человек чувствует себя воодушевлённым, когда TLR2 выделяет большое количество белковых молекул.