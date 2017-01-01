Группа учёных из Великобритании и Испании выяснила, что настроение человека зависит от бактерий в его кишечнике. По словам специалистов, именно там находятся рецепторы под кодовым названием TLR2, которые оказывают прямое воздействие на серотин — «гормон счастья», сообщает ФАН.
Исследователи пояснили, что работа рецепторов в клетках кишечника влияет на настроение: человек чувствует себя воодушевлённым, когда TLR2 выделяет большое количество белковых молекул.
«Многое остается неизвестным, но мы сделали первый шаг к раскрытию связи между кишечником и мозгом», — заявили учёные.