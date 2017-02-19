Учёные: мышечная сила зависит от витамина D

Чем больше в организме человека витамина D, тем физически он сильнее.

Общество

Учёные из Гарварда открыли секрет, почему при одинаковом объёме мышечной массы один человек бывает сильнее другого. Дело в количестве витамина D в организме, пишет ReSourceLife.Ru со ссылкой на журнал PLoS One.

Американские исследователи измерили активный и неактивный уровень витамина D в организме 116 человек в возрасте от 20 до 74 лет и соотношение витамина с уровнем жира и мышечной массой. Исследование показало, что у людей с большим уровнем активного витамина D в крови больше и физической силы.

Автор исследования – Заки Хасан-Смит из Университета Бирмингема. По словам учёного, этот опыт продемонстрировал большее значение витамина D для человека, чем принято считать. Теперь доказано, что высокий уровень активного витамина D формирует рост и силу мышц. Ранее считалось, что он полезен только для костей.

Следующим этапом научных разработок будет определение самого простого способа потребления витамина D для повышения мышечной силы. Но в этом поле специалистам ещё многое предстоит понять.

Учёный убеждён, что ответы на вопросы его исследования станут ключевыми для победы над ожирением и даже для возможности искусственно замедлять старение.