Учёные: мужчины и женщины относятся к оральному сексу неодинаково

Представительницы слабого пола, по сравнению с мужчинами, намного чаще соглашаются на оральные ласки.

Общество

Британские ученые выяснили, что мужчины и женщины по-разному относятся к оральному сексу, пишет ФАН .

Эксперты провели социологический опрос, участниками которого стали молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет. Выяснилось, что представительницы слабого пола, по сравнению с мужчинами, намного чаще соглашаются на оральные ласки.

Специалисты объясняют это тем, что многие представители сильной половины человечества не считают привлекательными половые органы женщин, поэтому не доставляют своим партнершам удовольствие таким способом.