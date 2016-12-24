Учёные: Яичный белок контролирует сахар в крови

По словам специалистов, употребление яичного белка также повышает работоспособность мозга.

Общество

Американские учёные выяснили, что яичный белок контролирует сахар в крови. По словам специалистов, его употребление также повышает работоспособность мозга, сообщает ФАН.

Эксперты озвучили результаты исследований, выявивших удивительные свойства яичного белка: его употребление способствует контролю уровня сахара в крови, а также способствует укреплению мышц.

Ране учёные сообщили, что человеческий мозг развивается до 30 лет.