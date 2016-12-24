http://7info.ru/news/world-society/uchjonye_jaichnyj_belok_kontroliruet_sahar_v_krovi/
Учёные: Яичный белок контролирует сахар в крови
Общество 244
Американские учёные выяснили, что яичный белок контролирует сахар в крови. По словам специалистов, его употребление также повышает работоспособность мозга, сообщает
ФАН.
Учёные: Яичный белок контролирует сахар в крови
Общество 244
По словам специалистов, употребление яичного белка также повышает работоспособность мозга.
Американские учёные выяснили, что яичный белок контролирует сахар в крови. По словам специалистов, его употребление также повышает работоспособность мозга, сообщает
Эксперты озвучили результаты исследований, выявивших удивительные свойства яичного белка: его употребление способствует контролю уровня сахара в крови, а также способствует укреплению мышц.
Ране учёные сообщили, что человеческий мозг развивается до 30 лет.