Учёные: голод продлевает жизнь

Сотрудники Университета Бригама Янга в США доказали пользу голодания для долголетия.

Общество

Чем меньше человек потребляет калорий, тем дольше он проживёт, заявили сотрудники Университета Бригама Янга в США. О сенсационном заявлении американских специалистов пишет «Лента.ру» со ссылкой на научный журнал Molecular & Cellular Proteomics и EurekAlert!

По данным издания, продлевает жизнь снижение активности рибосом - органоидов клетки, синтезирующих белки. Низкая активность рибосом даёт им больше ресурсов для самовосстановления, считают исследователи.

Учёные ставили опыты на мышах: одна подопытная группа питалась полноценно, вторая была ограничена в еде. Спустя 10 недель мышей умертвили через равные временные интервалы. Изучение рибосом из печени мышей дало биологам представление о скорости обмена различных компонентов рибосом.

У «голодающих» грызунов скорость деления клеток снизилась на четверть и замедлилась активность рибосом и скорость обмена белков в самих клетках, но ускорился процесс деградации рибосом – повреждённые элементы клеток стали быстрее заменяться на новые.

Правда, пока исследователи готовы говорить лишь о пользе лёгкого голодания для мышей, но не экстраполировать это наблюдение на организм человека. На очереди изыскания, как влияет ограничение в разных видах пищи на обмен веществ в человеческих клетках.