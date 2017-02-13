Учёные: глухие люди частично способны слышать

Научное сообщество обнародовало любопытные феномены, связанные со звуками и слухом.

Общество

Научное сообщество обнародовало любопытные феномены, связанные со звуками, пишет ИА «Народные новости» в понедельник, 13 февраля, со ссылкой на «ФАН».

Одно из открытий касается всем известного «шума моря» в раковине. Теперь научно доказано, что внутри морской раковины, поднесённой к уху, «гудит» отнюдь не дальний морской прибой, а ток человеческой крови в сосудах.

Также исследователи звука утверждают, что звук способен перейти в свет. Подобное явление называется «сонолюминесценцией».

Также установлено, что глухие люди способны воспринимать на слух некоторую информацию. Нормальным считается слышать и воспринимать чужую речь на расстоянии трёх метров, если человек на это не способен, ему нужно озаботиться состоянием собственного слуха.