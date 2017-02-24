Учёные: боли в спине опасны для долголетия

Проблемы со спиной на 13 процентов усиливают риск ранней смерти, предполагают австралийские исследователи.

Общество

Австралийские учёные исследовали истории болезни более четырёх тысяч пациентов и пришли к неутешительному выводу: есть основания подозревать, что боли в спине предвещают раннюю смерть.

Об этом сообщают «Народные новости» в пятницу, 24 февраля.

Подсчёты медиков показали, что боли в спине, сигнализирующие о болезнях позвоночника, на 13 процентов усиливают для человека риск ранней смерти.

Впрочем, наблюдения над пациентами продолжаются, эти выводы пока промежуточные, утешает издание.

Тем не менее, австралийские исследования показывают, что проблемы со спиной плохо сказываются на продолжительности жизни, а болезни позвоночника взаимосвязаны с уходом из жизни не в старости.