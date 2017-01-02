Учёные: Бананы помогут побороть ВИЧ

По словам исследователей, в этих плодах содержатся уникальные белки и гликопротеины.

Общество

Учёные выяснили, что бананы помогут при борьбе с вирусами некоторых гепатитов, ВИЧ. По словам исследователей, в этих плодах содержатся уникальные белки и гликопротеины, сообщает NewsTracker.ru.

Исследователи провели успешные опыты на грызунах. Животные смогли выздороветь благодаря белку под названием Н84Т.

Учёные пояснили, что эти спецвещества определяют вирусы по сахарам и блокируют их размножение. Именно поэтому бананы обладают противовирусным эффектом.