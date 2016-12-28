Учёные выяснили, что бананы помогают вылечить простуду, сообщает ФАН.
Группа исследователей из 26 стран мира смогла вылечить заразившихся гриппом мышей бананами. По словам специалистов, эти фрукты богаты белками и гликопротеинами лектины, которые способны определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции по организму.
Эксперты утверждают, что лектин в бананах способен не только вылечить от гриппа, но также препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.