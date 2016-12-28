Учёные: Бананы помогают вылечить простуду

Эксперты утверждают, что лектин в бананах способен вылечить от гриппа, препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.

Общество

Учёные выяснили, что бананы помогают вылечить простуду, сообщает ФАН.

Группа исследователей из 26 стран мира смогла вылечить заразившихся гриппом мышей бананами. По словам специалистов, эти фрукты богаты белками и гликопротеинами лектины, которые способны определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции по организму.

Эксперты утверждают, что лектин в бананах способен не только вылечить от гриппа, но также препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.