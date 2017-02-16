Ученым удалось создать искусственный мозг

Группа американских специалистов вырастила орган,в котором осуществляется циркуляция крови.

Общество

Группа американских специалистов провела уникальный опыт, вырастив мозг, в котором осуществляется циркуляция крови, пишет ЭС .

Сообщается, что искусственный орган выращивался в специальной пробирке мозг из пучка нейронов в течение нескольких лет. По словам исследователей, в середине эксперимента стало ясно, что в мини-мозге начали появляться примитивные сосуды. После этого при помощи чипа, работающего как сердце, ученым удалось заставить кровь двигаться по микро артериям.

Специалисты также отметили, что с помощью этих чипов можно будет эффективно моделировать миниатюрные копий любого человеческого органа.