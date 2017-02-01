Ученые выяснили причину высокого роста

Оказывается, на рост человека влияют варианты генов.

Общество

Группы специалистов со всего мира провела глубокое исследование человеческого роста с привлечением 700 тысяч испытуемых и сделала удивительное открытие, пишет РИА Новости.

Оказывается, на рост человека влияют варианты генов. Именно они приводят к различиям в росте людей до двух сантиметров. Ученые обнаружили закономерность, что дети высоких родителей, как правило, обладают высоким ростом, а дети низкорослой пары имеют небольшой рост.

Отметим, что эксперты заострили внимание на гене «STC2». Один из вариантов этого гена отвечает за более высокий рост. Более подробное изучение функций этого гена может привести к разработке методов лечения задержки роста, которой страдают порядка 5 процентов детей по всему миру.