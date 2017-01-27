Ученые выяснили причину роста мужского живота

Оказывается, именно живот является местом хранения жира в организме мужчины.

Общество

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, из-за чего у мужчин при наборе лишнего веса растёт имеено живот, пишет Дни24 .

Оказывается, что у представителей сильного пола жир хранится, прежде всего, в животе. Специалисты пришли к выводу, что это заложено природой.

Эксперты отмечают, что когда место для хранения жира заканчивается, он начинает накапливаться в больших количествах в других в органах и мышцах. Это может привести к ожирению, диабету, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.