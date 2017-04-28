Ученые выяснили, почему людям снятся кошмары

Ученые отмечают, что страшные сны крайне негативно сказываются на здоровье человека.

Общество

Финские специалисты провели ряд исследований и выяснили одну из причин того, почему людям снятся кошмары. Оказывается, они являются следствием проблем с психическим здоровьем, пишут Актуальные Новости .

Сообщается, что эксперты опросили порядка 3000 ветеранов войны и выяснили, что большинство из них видит кошмары гораздо чаще мирных жителей. При этом у некоторых респондентов психические расстройства выявлены не были.

Ученые отмечают, что страшные сны крайне негативно сказываются на здоровье человека. Так, они способствуют ухудшению общего самочувствия и развитию депрессии.