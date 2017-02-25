Ученые выяснили, почему люди видят себя голыми во сне

Оказывается, такая особенность обусловлена стеснительностью человека.

Общество

Группа психологов попыталась объяснить, почему люди во сне видят себя голыми в общественном месте. Оказывается, такая особенность обусловлена стеснительностью человека, а также страхом того, что другие люди могут узнать о нем что-то лишнее, пишет VT .

Специалисты пришли к выводу, что эмоции часто подавляются в реальной жизни, и в результате во сне можно увидеть себя нагишом. По их мнению, это подобные сновидения могут говорить о наличии у человека ощущения заброшенности и нехватки внимания к себе в прошлом.

Кроме того, эксперты подчеркивают огромную значимость снов в нашей жизни. Так, они помогают нам обрабатывать воспоминания, решать проблемы, которые возникают в состоянии бодрствования, а также отпускать на волю эмоции.