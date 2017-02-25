Ученые выяснили, от чего зависит количество детей в семье

В густонаселенных районах пары имеют меньше всего детей.

Общество

Группа американских специалистов провела масштабное исследование и установила связь между числом детей в семье и местом жительства, пишет АН .

Оказалось, что в больших городах наблюдается наиболее высокая плотность населения, в результате чего семейные пары имеют меньше детей. По мнению экспертов, люди, проживающие в мегаполисах, в первую очередь стремятся получить хорошее образование, повысить качество жизни, и только потом стать родителями.

Ученые отмечают, что многие выбирают «медленную стратегию жизненного цикла», сначала продумывая будущее.