Ученые выяснили, когда Венеция уйдет под воду

Основной причиной этого печального события станет глобальное потепление.

Общество

Группа итальянских специалистов провела масштабное исследование, в результате которого была объявлена дата полного затопления знаменитого города Венеция. Основной причиной этого печального события станет глобальное потепление, пишет ЭС .

Выяснилось, что великолепному по красоте городу отведено всего 87 лет. По мнению экспертов, к 2100 году уровень Средиземного моря может подняться на 140 сантиметров, что приведет к полному погружению под воду Венеции и еще 33 итальянских регионов. Причиной катастрофы, как утверждается, станут климатические изменения.

Ученые отмечают, что повышение температуры спровоцирует таяние вечных льдов на полюсах, что приведет к неминуемой катастрофе.