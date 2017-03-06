Группа итальянских специалистов провела масштабное исследование, в результате которого была объявлена дата полного затопления знаменитого города Венеция. Основной причиной этого печального события станет глобальное потепление, пишет ЭС.
Выяснилось, что великолепному по красоте городу отведено всего 87 лет. По мнению экспертов, к 2100 году уровень Средиземного моря может подняться на 140 сантиметров, что приведет к полному погружению под воду Венеции и еще 33 итальянских регионов. Причиной катастрофы, как утверждается, станут климатические изменения.
Ученые отмечают, что повышение температуры спровоцирует таяние вечных льдов на полюсах, что приведет к неминуемой катастрофе.