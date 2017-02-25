Ученые выяснили, каким людям чаще всего вешают лапшу на уши

Обделенные люди всегда видят вокруг обман, поэтому чаще других попадаются в сети лжи.

Общество

Группа американских специалистов провела ряд исследований и установила, каких людей проще всего обмануть. Выяснилось, что ими являются обделенные люди, поскольку они всегда видят вокруг обман, поэтому чаще других попадаются в сети лжи, пишет АН .

Эксперты пришли к выводу, именно тех женщин и мужчин, которые смотрят на мир с подозрением, легче всего обвести вокруг пальца. Такие люди уверены, что от них постоянно утаивают информацию и лгут в глаза. Сложив обманчивое представление о людях, они не могут нормально сосуществовать с обществом.

При этом ученые подчеркивают, что обделенные человек хотя бы раз в жизни был предан, в результате чего он больше не может допустить никого в душу. Такое поведение может говорить о развитии паранойи или шизофрении.