Ученые выяснили, как выглядят пришельцы

Человечеству не стоит опасаться инопланетян и того факта, что они могут захватить нашу планету.

Общество

Российский уфолог Вадим Чернобров поделился своим опытом взаимодействия с инопланетянами и рассказал, как в действительности выглядят представители внеземных цивилизаций, пишет Daily .

По словам ученого, человечеству не стоит опасаться инопланетян и того факта, что они могут захватить нашу планету. Он считает, что данный миф популяризуют посредством киноиндустрии и документальных фильмов.

Специалист отмечает, что пришельцы отличаются между собой во внешности. При этом их внешний вид кардинально отличается от того, каким его привыкли представлять люди. К сожалению, сейчас невозможно точно описать инопланетянина, поскольку еще никому не доводилось лицом к лицу встречаться с ним.