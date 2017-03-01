Ученые выяснили, как уличить женщину в измене

Чем чаще девушка симулирует оргазм, тем больше вероятность того, что у нее есть любовник.

Общество

Группа британских специалистов провела ряд исследований и установила, какому типажу женщин свойственно изменять своим партнерам, пишет ФАН .

Оказалось, что чем чаще девушка симулирует оргазм, тем больше вероятность того, что у нее есть любовник. В научном эксперименте приняли участие порядка 250 представителей противоположных полов. Эксперты просили добровольцев ответить на следующие вопросы: как часто женщины испытывали наивысшее удовольствие во время секса, и как часто мужчин думали, что их возлюбленные испытали оргазма.

Ученые пришли к выводу, что те дамы, которым постоянно приходится притворяться, на самом деле страдают от неудовлетворенности и ищут более подходящих партнеров «на стороне».