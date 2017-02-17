Ученые выяснили, как расположить женщину к сексу

Одним из удачных методов является создание у партнерши чувства жалости из-за предыдущих неудачных отношений.

Общество

Американские социологи провели ряд исследований и установили, когда женщины чаще всего готовы заняться сексом со своим партнером, пишет Daily .

Эксперты опросили огромное число дам разных возрастов и пришли к интересным выводам. Одним из наиболее эффективных способов расположить к себе девушку является романтический ужин. Представительница слабого пола стремиться отблагодарить мужчину и, скорее всего, согласится на секс. Похожая ситуация и с подарками, о которых она давно мечтает.

Также специалисты советуют пользоваться моментом, когда девушка чувствует свою беспомощность. Если молодой человек утешит избранницу, проявит мужественность и поможет решить серьезную проблему, то она ответит и на его желание заняться любовью.

Еще одним удачным методом завоевания женщины является создание у партнерши чувства жалости из-за предыдущих неудачных отношений. Чаще всего дама не может устоять от того, чтобы пожалеть бедного мужчину.