Ученые выяснили, как накачаться, если не растут мышцы

Оказывается, следует просто больше заниматься, постепенно увеличивая нагрузку.

Общество

Группа специалистов из Швейцарии провела ряд исследований и пришла к выводу, как накачаться людям, у которых не растут мышцы. Оказывается, следует просто больше заниматься, постепенно увеличивая нагрузку, пишет Суть Событий .

В научном эксперименте приняли участие добровольцы, которые были разбиты на несколько групп. Каждая группа тренировалась в строго определённые дни. Выяснилось, что, те, кто занимался физическими упражнениями реже, показали наихудшие результаты роста мышечной массы.

Через некоторое время нагрузка для отстающих была увеличена до максимальной. В результате их показатели существенно улучшились, также повысилась выносливость.