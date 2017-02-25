Группа британских специалистов провела ряд исследований и пришла к выводу, что агрессия у подростков зависит от качества и количества их сна, пишет ФАН.
В наблюдении, проводимом экспертами, приняли участие 115 подростков из США. Выяснилось, что недосып приводит к увеличению числа совершаемых преступлений в подростковом возрасте. Так, 17 процентов опрошенных, отмечающих сонливое состояние после обеда, впоследствии стали совершать преступления.
Отметим, что за последние 15 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло в четыре раза.