Ученые выяснили, что животные видят человеческие сны

Они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.

Общество

Зарубежные специалисты провели масштабное исследование и доказали, что животные, как и люди, видят сны. К такому выводу они пришли после научного эксперимента на лабораторных крысах, передает ФАН .

По словам экспертов, сон животный сон состоит из двух фаз, одна из которых напоминает показатели животных, когда они бодрствуют. При этом они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.

Ученые отмечают, что процессы у зябликов во время сна похожи на пение, что доказывает, что жизнь птиц в реальности получает свое продолжение во сне.