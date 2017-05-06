http://7info.ru/news/world-society/uchenye_vyjasnili_chto_zhivotnye_vidjat_chelovecheskie_sny/
Ученые выяснили, что животные видят человеческие сны
Общество 102
Зарубежные специалисты провели масштабное исследование и доказали, что животные, как и люди, видят сны. К такому выводу они пришли после научного эксперимента на лабораторных крысах, передает
ФАН .
Ученые выяснили, что животные видят человеческие сны
Общество 102
Они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.
Зарубежные специалисты провели масштабное исследование и доказали, что животные, как и люди, видят сны. К такому выводу они пришли после научного эксперимента на лабораторных крысах, передает
По словам экспертов, сон животный сон состоит из двух фаз, одна из которых напоминает показатели животных, когда они бодрствуют. При этом они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.
Ученые отмечают, что процессы у зябликов во время сна похожи на пение, что доказывает, что жизнь птиц в реальности получает свое продолжение во сне.