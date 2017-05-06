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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_vyjasnili_chto_zhivotnye_vidjat_chelovecheskie_sny/

Ученые выяснили, что животные видят человеческие сны
Они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.

Общество   102

Зарубежные специалисты провели масштабное исследование и доказали, что животные, как и люди, видят сны. К такому выводу они пришли после научного эксперимента на лабораторных крысах, передает ФАН .

По словам экспертов, сон животный сон состоит из двух фаз, одна из которых напоминает показатели животных, когда они бодрствуют. При этом они, как и люди, видят сновидения во время фазы быстрого сна.

Ученые отмечают, что процессы у зябликов во время сна похожи на пение, что доказывает, что жизнь птиц в реальности получает свое продолжение во сне.