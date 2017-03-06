Ученые выяснили, что ждет ребенка курящей матери

Эксперты предупреждают, что курение во время беременности приносит необратимый вред здоровью плода.

Общество

Группа американских медиков провела ряд исследований и установила, какие последствия для ребенка несет курение матери во время беременности, пишет AOnews .

Выяснилось, что в результате попадания в организм женщины табачного дыма в ДНК-коде плода происходят необратимые эпигенетические изменения. Сообщается, что в эксперименте приняли участие 531 ребенок не старше 5 лет из разных регионов США. Оказалось, что у 81 процента малышей, чьи матери баловались сигаретами, были выявлены изменения в 26-м участке ДНК-кода.

Эксперты предупреждают, что курение во время беременности приносит необратимый вред здоровью плода.