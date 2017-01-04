Ученые выдвинули новую версию вымирания динозавров

По их мнению, это связано с процессом долгого созревания яиц этого вида.

Общество

Американские ученые опытным путем установили новую возможную причину вымирания динозавров. По их мнению, это связано с процессом долгого созревания яиц этого вида, в связи с чем динозавры проиграли конкуренцию за выживание другим животным, пишет INNOV .

Специалисты провели ряд исследований эмбрионов динозавров и пришли к выводу, что период инкубации у динозавров составлял от 3 до 6 месяцев. Таким образом, это и могло стать важнейшей причиной исчезновения данного вида с лица Земли.

Отмечается, что подобная версия ранее не рассматривалась ученым сообществом.