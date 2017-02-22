Ученые: вулкан в Антарктиде может стать порталом в иной мир

По мнению специалистов, Эребус является порталом, через который инопланетяне когда-то посещали Землю.

Общество

Группа специалистов из «NASA» высказала предположение, что единственный в Антарктиде вулкан Эребус является порталом, через который в далеком прошлом инопланетяне посещали нашу планету, пишет Svopi .

Эксперты отмечают редкие свойства вулкана. Так, его высота составляет около 3,794 метров над островом Росса. Большую часть года она покрыта льдом и температура всегда ниже точки замерзания. Также он подвергаются извержению лавы в верхней части вулканического кратера.

По словам ученых, также центральная часть Эребуса, в отличие от многих других вулканов, покрыта охлажденной и твердой породы, которая блокирует прямой доступ к горячей магме.