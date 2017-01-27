Ученые: вода появилась на Земле уже после образования планеты

Исследователи отмечают, что точное происхождение воды пока не известно.

Общество

Американские специалисты провели ряд исследований и выяснили, что вода появилась на нашей планете гораздо позже, чем предполагалось ранее, пишет Газета.ru .

Исследователи отмечают, что точное происхождение воды на Земле пока не известно. Однако они выдвинули ряд версий ее появления на нашей планете.

По одной из теорий, ее занесли покрытые льдом метеориты еще на этапе формирования планеты. Согласно другой гипотезе, вода появилась с межпланетного диска, содержащего пылевые частицы с налипшими на них молекулами жидкости.