Ученые: в будущем секс изменится до неузнаваемости

По мнению специалистов, человечество ждет эпоха виртуального секса.

Общество

Американские футурологи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что в ближайшем будущем такая базовая потребность человека, как секс, кардинально изменится, пишет ПД .

Они отмечают, что секс почти не менялся за всю историю человечества. Однако появление новых технологий в скором времени изменит представления о сексе и его роли в современном обществе. По мнению специалистов, человечество ждет эпоха виртуального секса. В обиход людей войдут очки виртуальной реальности и гаджеты, которые распознают жесты.

Кроме того, ускорить переход на виртуальный секс помогут импланты, которые смогут стимулировать отвечающие за наслаждение центры. Таким образом, человеку не придется заниматься сексом, чтобы получить удовольствие.