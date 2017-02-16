Ученые: в будущем человек сможет прожить до 500 лет

Известный футуролог Реймонд Курцвейл считает, что рецепт вечной жизни будет найден в ближайшие 30 лет.

Общество

Современное научное сообщество уверено, что в недалеком будущем человечество сможет создать устройства нового поколения, которые смогут продлевать жизнь как минимум до 500 лет. При этом уже в скором времени человек сможет доживать до 120 лет благодаря здоровому образу жизни, пишет ФАН .

Сообщается, что компания «Google» занимается финансированием исследований в области генетики и диагностики болезней. Концепция компании состоит в том, что современный человек сможет прожить до 120 лет, занимаясь спортом и поддерживая здоровое питание. Затем же поддержанием организма займутся специальные устройства.

Известный футуролог Реймонд Курцвейл считает, что рецепт вечной жизни будет найден в ближайшие 30 лет. По его мнению, развитие нейробиологии обеспечит сохранение работы мозга человека.