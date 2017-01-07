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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_v_buduschem_alkogol_perestanet_okazyvat_pagubnoe_vlijanie_na_pechen/

Ученые: в будущем алкоголь перестанет оказывать пагубное влияние на печень
В Белоруссии активно ведется разработка технологии, способной восстановить печень, поврежденную алкоголем.

Общество   303

 В Белоруссии активно ведется разработка технологии, способной восстановить печень, поврежденную алкоголем. Об этом стало известно на презентации «Года науки в Белоруссии», пишет ФАН .

Сообщается, что при создании новой технологии используется вещество «полифенол». Оно способно противодействовать пагубному влиянию алкоголя на человеческую печень.

По словам ученых, способность оказывать влияние на развитие патологических процессов в печении и восстанавливать пораженные клетки доказана экспериментально. Белорусские ученые планируют завершить разработку нового метода лечения печени в ближайшем будущем. 