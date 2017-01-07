Ученые: в будущем алкоголь перестанет оказывать пагубное влияние на печень

В Белоруссии активно ведется разработка технологии, способной восстановить печень, поврежденную алкоголем.

Общество

В Белоруссии активно ведется разработка технологии, способной восстановить печень, поврежденную алкоголем. Об этом стало известно на презентации «Года науки в Белоруссии», пишет ФАН .

Сообщается, что при создании новой технологии используется вещество «полифенол». Оно способно противодействовать пагубному влиянию алкоголя на человеческую печень.

По словам ученых, способность оказывать влияние на развитие патологических процессов в печении и восстанавливать пораженные клетки доказана экспериментально. Белорусские ученые планируют завершить разработку нового метода лечения печени в ближайшем будущем.