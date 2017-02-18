Ученые узнали, почему люди не рады слышать признание в любви

Оказывается, многие опасаются быть любимыми, поскольку у них появляется страх лишиться защиты от эмоциональной боли.

Общество

Американские специалисты провели ряд исследований и выяснили, почему некоторые люди негативно реагируют на признание в любви, пишет ФАН .

Эксперты пришли к выводу, что сами люди не могут объяснить свою агрессивную реакцию, при том, что многие из них ждут проявления чувств от своего партнера.

По мнению ученых, такое поведение является бессознательным процессом. Так, люди опасаются быть любимыми, поскольку у них появляется страх лишиться защиты от эмоциональной боли, что заставляет чувствовать себя уязвимыми.