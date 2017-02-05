Ученые узнали, как появилась Антарктида

Оказывается, всё началось с углубления Пролива Дрейка, что запустило цепную реакцию.

Общество

Группа американских специалистов провела ряд исследований и выяснила, каким образом возник самый южный материк планеты, пишет ЭС .

По мнению экспертов, всё началось с углубления Пролива Дрейка, что запустило цепную реакцию. Из-за большого количества влаги в воздухе стал образовываться определённый климат, что дало развитие росту растительности, уменьшив при этом количество углекислого газа. Именно так и появились ледяные глыбы Антарктиды.

Ученые отмечают, что в будущем человечеству стоит обратить особое внимание на климат и окружающую среду, поскольку климатические изменения носят непредсказуемый характер.