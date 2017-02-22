Ученые установили, что на Марсе выпадает снег

При снижении температуры до определенного уровня на поверхности планеты образуется ледовый покров.

Общество

Специалисты из «NASA» рассказали о том, что они открыли на Марсе горы, которые покрыты снежными шапками, пишет ЭС .

По словам астрономов, снег на «Красной планете» значительно отличается от земных осадков. Так, он представляет собой кристаллы двуокиси углерода, которые, замерзнув на полярном холоде, опускаются на планету, как снег. Более того, при снижении температуры до определенного уровня на поверхности образуется ледовый покров.

Ученые отмечают, что количество снега на Марсе составляет около десяти процентов от толщины облаков в атмосфере планеты.