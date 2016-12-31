Ученые: стресс на работе – полезен

По мнению специалистов, стресс помогает быть более сконцентрированным, а также повышает продуктивность и внимательность.

Общество

Американские ученые опытным путем установили пользу стресса на работе для человеческого организма, передает ФАН .

Специалисты провели 12-летнее исследование с привлечением более 10 тысяч работников из различных сфер. Они пришли к выводу, что большинство людей, испытывающих стресс в ходе рабочего дня, но контролирующие ситуацию, менее других подвержены смерти на работе.

Отмечается, что опрошенные, которые не имели контроля над ситуацией, погибали на 15% чаще других и имели проблемы с лишним весом.

Эксперты подчеркнули, что стресс помогает быть более сконцентрированным, а также повышает продуктивность и внимательность.