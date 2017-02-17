Ученые смогут возродить мамонтов уже через несколько лет

По словам экспертов, это будет возможно благодаря созданию гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта.

Общество

Группа американских специалистов сделала смелое заявление о том, что им удастся воскресить мамонтов уже в ближайшем будущем, пишет ФАН .

По словам экспертов, это будет возможно благодаря созданию в скором времени гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта. Специалисты применят созданный ими новый метод «редактирования» генов. Это будет первым шагом на пути к полному воскрешению давно вымерших животных. Ученые подчеркивают, что исследование ДНК приведет к возрождению целого ряда существ, вымерших ранее на нашей планете.

Отметим, что, эмбрион, сочетающий черты слона и мамонта, будет выращен уже через два-три года.