Группа американских специалистов сделала смелое заявление о том, что им удастся воскресить мамонтов уже в ближайшем будущем, пишет ФАН.
По словам экспертов, это будет возможно благодаря созданию в скором времени гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта. Специалисты применят созданный ими новый метод «редактирования» генов. Это будет первым шагом на пути к полному воскрешению давно вымерших животных. Ученые подчеркивают, что исследование ДНК приведет к возрождению целого ряда существ, вымерших ранее на нашей планете.
Отметим, что, эмбрион, сочетающий черты слона и мамонта, будет выращен уже через два-три года.