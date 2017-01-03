http://7info.ru/news/world-society/uchenye_skonchalas_babulja_samaja_staraja_kasatka_v_mire/
Ученые: скончалась «Бабуля» – самая старая касатка в мире
Общество 99
Сотрудники британского Университета «Эксетер» рассказали о смерти в возрасте 105 лет старейшей в мире касатки по кличке «Бабуля», пишет
КП .
Ученые: скончалась «Бабуля» – самая старая касатка в мире
Общество 99
Животное было уникальным, поскольку прожило более ста лет при продолжительности жизни данного вида не более 80 лет.
Сотрудники британского Университета «Эксетер» рассказали о смерти в возрасте 105 лет старейшей в мире касатки по кличке «Бабуля», пишет
Сообщается, что долгожительница была на год старше трагедии «Титаника», произошедшей в 1912 году.
Отметим, что животное было уникальным, поскольку прожило более ста лет. Средняя продолжительность жизни же касаток составляет от 60 до 80 лет.