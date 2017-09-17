Ученые считают, что в будущем Земля и Марс могут столкнуться

Это произойдет через несколько миллиардов лет.

Общество

Ученые считают, что есть вероятность столкновения между Марсом и Землей. Это произойдет через несколько миллиардов лет.

По мнению ученых, такая ситуация ранее уже возникала. Например, из-за столкновения Земли с планетой Тейя могла образоваться Луна.

Для справки.

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; массапланеты составляет 10,7 % массы Земли. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей оксидом железа.

Марс — планета земной группы с разреженной атмосферой (давление у поверхности в 160 раз меньше земного). Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.

У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с древнегреческого — «страх» и «ужас», имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в бою), которые относительно малы (Фобос — 26,8×22,4×18,4 км, Деймос — 15×12,2×10,4 км)