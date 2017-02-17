Ученые решили, как назвать девятую планету Солнечной системы

Автором названия стал житель Австралии, который выиграл конкурс, проводимый американским ведомством.

Общество

Группа специалистов из «NASA» выбрали название для девятой планеты в Солнечной системе. Отныне она называется «Bernardbowen». Автором наименования стал житель Австралии, который выиграл конкурс, проводимый американским ведомством, пишет АН .

Сообщается, что планета была открыта астрономами еще в 1991 году. Сейчас же она имеет статут «минорной планеты», поскольку не имеет постоянной орбиты.

Сотрудники «NASA» заявили, что планирует направить на «Bernardbowen» пилотируемый аппарат в 2025 году. По их словам, после освоения Марса команде потребуется перевалочный пункт для того, чтобы добраться до Юпитера. С такой целью и будет использоваться планета.