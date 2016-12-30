Ученые разработали уникальное средство для борьбы с раком

Лекарство будет находиться в уникальных «нано-дисках», применение которых способно сократит время лечения болезни этот до 10 дней.

Общество

Американские ученые в области онкологических заболеваний создали уникальное средство, способное эффективно бороться с раком, пишет ФАН .

По словам специалистов, лекарство будет находиться в уникальных «нано-дисках», применение которых способно сократит время лечения болезни этот до 10 дней.

Специалисты провели ряд тестов на мышцах животных и установили, что у большинства подопытных раковые опухоли были полностью уничтожены.

Отмечается, что использование «нано-дисков» помогло избавиться от раковых клеток у грызунов за десять дней.