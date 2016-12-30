http://7info.ru/news/world-society/uchenye_razrabotali_unikalnoe_sredstvo_dlja_borby_s_rakom/
Ученые разработали уникальное средство для борьбы с раком
Общество 70
Американские ученые в области онкологических заболеваний создали уникальное средство, способное эффективно бороться с раком, пишет
ФАН .
Ученые разработали уникальное средство для борьбы с раком
Общество 70
Лекарство будет находиться в уникальных «нано-дисках», применение которых способно сократит время лечения болезни этот до 10 дней.
Американские ученые в области онкологических заболеваний создали уникальное средство, способное эффективно бороться с раком, пишет
По словам специалистов, лекарство будет находиться в уникальных «нано-дисках», применение которых способно сократит время лечения болезни этот до 10 дней.
Специалисты провели ряд тестов на мышцах животных и установили, что у большинства подопытных раковые опухоли были полностью уничтожены.
Отмечается, что использование «нано-дисков» помогло избавиться от раковых клеток у грызунов за десять дней.