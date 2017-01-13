Ученые рассказали, почему умирает любовь

Основной причиной разрыва отношений является ощущение ограничения независимости, а также постоянный страх потерять любимого.

Общество

Американские специалисты опытным путем установили причины разрыва отношений влюбленных пар. В исследовании приняли участие порядка 200 представителей противоположных полов, пишет VT .

Оказывается, основной причиной разрыва отношений является чувство неудовлетворенности, вызванное ощущением ограничения независимости, а также постоянный страх потерять любимого.

Эксперты отмечают, что любовь не исчезает мгновенно и бесследно, но взаимные обиды постепенно убивают ее.