http://7info.ru/news/world-society/uchenye_rasskazali_pochemu_umiraet_ljubov/
Ученые рассказали, почему умирает любовь
Общество 219
Американские специалисты опытным путем установили причины разрыва отношений влюбленных пар. В исследовании приняли участие порядка 200 представителей противоположных полов, пишет
VT .
Ученые рассказали, почему умирает любовь
Общество 219
Основной причиной разрыва отношений является ощущение ограничения независимости, а также постоянный страх потерять любимого.
Американские специалисты опытным путем установили причины разрыва отношений влюбленных пар. В исследовании приняли участие порядка 200 представителей противоположных полов, пишет
Оказывается, основной причиной разрыва отношений является чувство неудовлетворенности, вызванное ощущением ограничения независимости, а также постоянный страх потерять любимого.
Эксперты отмечают, что любовь не исчезает мгновенно и бесследно, но взаимные обиды постепенно убивают ее.